Ex Phil Collins mag rechtszaak om huis doorzetten

Collins en Cevey trouwden in 1999 en kregen twee zoons, maar scheidden in 2008. In 2015 kwamen ze weer bij elkaar. Ze namen hun intrek in een villa in Miami, waarvan de waarde op zo’n 40 miljoen dollar wordt geschat.

Vorig jaar kwam Collins er echter achter dat Cevey in het geheim was getrouwd met een andere man. De zanger probeerde haar daarop uit hun huis in Miami te zetten. Zij weigerde een tijdlang de woning te verlaten, maar kwam tot een overeenkomst met haar ex waarna ze uiteindelijk uit de woning vertrok.

In documenten uit de rechtszaak verklaart Cevey dat ze destijds alleen is vertrokken zodat haar ex-man het huis kon verkopen. Iemand uit haar team laat anoniem aan de Post weten: „De oorspronkelijke deal was dat ze de helft van de waarde van het huis zou krijgen. Dat hebben ze afgesproken. Nu klaagt ze hem aan voor de helft, en de rechter heeft geoordeeld dat ze daar het recht toe heeft.”