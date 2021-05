Acteur Danny Masterson staat terecht voor drie verkrachtingen

Aanklagers stellen dat de 44-jarige acteur in 2001 een 23-jarige vrouw heeft verkracht, en op verschillende momenten in 2003 datzelfde deed bij twee andere vrouwen. Alle verkrachtingen zouden hebben plaatsgevonden in zijn huis in Los Angeles. Zelf ontkent Masterson de beschuldigingen.

Masterson werd in juni gearresteerd en is op borgtocht vrij. Zijn advocaat Thomas Mesereau, die in het verleden voor onder meer Michael Jackson en Bill Cosby werkte, stelde dat de aanklachten tegen de acteur het gevolg zijn van de mediahype rond #MeToo en van politieke druk om zijn cliënt te vervolgen. Hij zegt te kunnen bewijzen dat Masterson onschuldig is.

Het proces wordt op 7 juni hervat. Dat mag Masterson op vrije voet afwachten, nadat hij zo’n 3 miljoen euro betaalde. Er hangt een celstraf van 45 jaar boven zijn hoofd.