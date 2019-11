Fockeline Ouwerkerk vond bevallingsscène ’hartverscheurend’

„Het was heel pittig om dat zo te moeten beleven”, stelde de ster uit De co-assistent en Moordvrouw. „Het is natuurlijk nooit één op één hoe een bevalling echt is: het blijft drama, fictie. Maar het idee alleen al zoiets mee te moeten maken op die manier is hartverscheurend”, vertelt de actrice, die een jaar geleden zelf is bevallen, in een interview aan NPO Radio 5.

Dit zijn wij is een Nederlandse versie van de Amerikaanse hitserie This Is Us, waarin de levens van drie dertigers worden gevolgd. Ouwerkerk speelt een echtpaar samen met Vincent van der Valk. „Mijn vriend heeft mij leren kennen als actrice, dus hij ziet mij voortdurend met andere mannen. Hij is er aan gewend”, legt de hoofdrolspeelster uit.

Minder glamoureus

Ouwerkerk heeft het origineel niet willen kijken voordat ze begon met het opnemen van de Nederlandse variant. Maar nu de opnames bijna zijn afgerond, gaat ze steeds vaker stukjes van This Is Us terugkijken. „Het is echt wel een stuk minder glamoureus, zoals wij het verhaal vertellen. Ik vind het een stuk echter, een stuk rauwer.”

De serie maakt af en toe een tijdsprong; Ouwerkerk speelt ook een oudere versie van haar personage Anna. „Ik schrok wel erg toen ik mijzelf als oude vrouw terugzag”, bekent ze lachend. „Het was heel confronterend. Ik heb mij voorgenomen mijn haar in elk geval later een stuk leuker te gaan dragen.”

De tweede aflevering van Dit zijn wij is donderdagavond om 20.30 uur op NPO 1 te zien.