WENDY en HANS KAZÀN: ’Onze harten huilen’

Hans en Wendy Kazàn wonen al meer dan twintig jaar in Spanje, waar zij dagelijks kunnen zorgen van hun zieke dochter Lara. Nu zijn ze even terug in Nederland. Ⓒ HARM JAN BRONSVOORD

HANS KAZÀN en zijn vrouw WENDY, al bijna 45 jaar dolgelukkig met elkaar, verblijven deze week voor lange tijd weer eens in Nederland. „Sinds het uitbreken van de pandemie vorig jaar, zijn we niet terug geweest”, zegt de illusionist. „We missen onze kleinkinderen in Spanje enorm, ook al is het maar voor een paar dagen. Bovendien hebben we grote zorgen om onze dochter LARA, die aan een ongeneeslijke, zeldzame ziekte lijdt en nooit meer zelfstandig zal kunnen leven. En ze is nog zo jong...”