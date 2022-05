Podcast Songfestivalkoorts ‘Opmerkelijke dingen gebeurd tijdens puntentelling Songfestival’

Na de overwinning van Oekraïne op het Eurovisie Songfestival is de grote vraag of het Oost-Europese land volgend jaar wel gastheer kan zijn vanwege de oorlog met Rusland. Volgens Telegraafverslaggever Richard van de Crommert heeft Maastricht goede kaarten om het liedjesfestijn te organiseren. In de seizoensafsluiter van de podcast Songfestivalkoorts bespreken Van de Crommert en Katja Zwart alles wat opviel tijdens de finale in Turijn. Van de solidariteitspunten voor Kalush Orchestra tot de kritiek op Jan Smit als commentator. En van presentatrice Laura Pausini, die een tijdje spoorloos was, tot aan de opmerkelijke puntentelling. Volgens Katja Zwart is daar iets geks gebeurd: „De EBU grijpt niet zomaar in.”