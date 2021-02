Doet explosieve docu tij keren voor Britney Spears?

Britney Spears is nog steeds een succesvol artiest, maar staat ook al dertien jaar onder curatele. Een nieuwe docu werpt licht op haar zaak. Ⓒ Getty Images

Toen blogger Chris Crocker in 2007 viraal ging met een emotionele smeekbede om Britney Spears met rust te laten na haar inzinking, werd hij voor gek verklaard. Aanhangers van de #FreeBritney-beweging die er al jaren voor pleiten de popster onder de jarenlange curatele van haar vader uit te helpen, werden amper serieus genomen. Nu komt New York Times met een indrukwekkende documentaire over precies deze onderwerpen. Kan het tij keren voor Britney nu een groot medium als The New York Times zich achter haar schaart?