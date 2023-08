Ernstige rugklachten nekken Elon Musk

De 52-jarige X-baas geeft in een tweet aan dat hij al geruime tijd te kampen heeft met ’megarugpijn’. Hij ondergaat binnenkort een MRI-scan die uitsluitsel moet geven over de aard van de klachten. Als Musk onder het mes moet, belandt zijn kooigevecht met Zuckerberg op de lange baan.

Het gevecht tussen de baas van Facebook en de eigenaar van X, voorheen Twitter, hangt al enige tijd in de lucht. Aanleiding was de lancering van Threads, een nieuw social medium van Zuckerberg dat gebaseerd was op het toenmalige Twitter.

Volgens Musk zou de wereld dan lijdzaam moeten toezien hoe iedereen door Zuckerberg "onder de duim" zou worden gehouden.