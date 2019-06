Kuip-optredens lichtpuntje voor Mary Borsato

Mary Borsato brak vorige lente tijdens een val haar schouder en moest daar in totaal vier keer aan geopereerd worden. Daar bovenop liep de Mary ook nog eens een ernstige bacteriële infectie op en vreesde ze zelfs voor haar leven. „Maar ik ben er nog en ik wil er na dit gesprek nooit meer over hebben”, zegt de 73-jarige bij 6 Inside.

De moeder van Marco Borsato heeft alle optredens van haar zoon in de Kuip meegemaakt. „Het was magisch”, glundert de trotse moeder. „Het besef dat het jóuw kind is. Dan denk je aan dat kleine jongetje van vroeger, zo lief en bescheiden. En dan besef je: het is wel míjn jongen.”

Inmiddels is Mary weer volop aan het werk in haar bruidsmodezaak.