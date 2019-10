NBC komt toch met Amerikaanse versie A’dam - E.V.A.

Volgens Deadline wordt de nieuwe serie geschreven door Mike Daniels, die eerder The Village bedacht en aan scripts voor hitshows als Sons of Anarchy en The Vampire Diaries werkte. De serie gaat in de VS Adam & Eva heten.

A’dam - E.V.A. was vanaf 2011 drie seizoenen lang te zien op de publieke omroep. De serie gaat over de levens van Adam, een nieuwkomer in Amsterdam, en zijn buurvrouw Eva. In de Nederlandse versie werden de hoofdrollen vertolkt door Teun Luijkx en Eva van de Wijdeven.