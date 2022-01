Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie Haat voorbode van liefde in romkom ’The hating game’

— Wat: komedie, romantiek — Regie: Peter Hutchings — Met: Lucy Hale, Austin Stowell, Damon Daunno

De chemie tussen Lucy Hale en Austin Stowell compenseert veel in ’The hating game’. Ⓒ PR

Met The hating game publiceerde schrijfster Sally Thorne in 2016 haar eerste zwijmelroman. Talkshowkoningin Oprah Winfrey zette dit liefdesverhaal op al haar mediaplatforms meteen in haar top-10 van meest romantische boeken aller tijden, pal onder klassiekers als Gone with the wind, Pride and prejudice en Me before you. Geen wonder dat Hollywood al snel op de deur klopte voor een verfilming.