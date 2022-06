Stalker Ariana Grande breekt opnieuw in bij huis zangeres

Premium Gossip

Boze Rob Bolland: ’Beste Zangers weigert me omdat ik terminaal ben!’

Rob Bolland, die al vijf jaar vecht tegen kanker, heeft in de laatste fase van zijn leven een nieuwe dreun te verwerken gekregen. De 67-jarige zanger, die met zijn broer Ferdi al in de jaren zeventig doorbrak met hit als In The Army Now, heeft te horen gekregen dat zijn ziekte de reden is geweest om...