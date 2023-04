Geroerde Gordon verzet bakens in Baku

Daarom vloog Gordon vrijdag samen met Don Diablo en prins Bernhard in een privéjet naar Baku waar hij naar eigen zeggen een ’memorabele 24 uur’ beleefde. Diablo liet aan Boulevard weten Gordon te hebben gevraagd ’omdat hij wel een oppepper kon gebruiken’.

Gordon is op zijn beurt vol lof over de 43-jarige dj, wiens echte naam Don Pepijn Schipper is. Gordon noemt hem „een genie en een magistrale kunstenaar” en volgens hem werkt de muziek en vriendschap van Don „helend en troostend.” „Nog een lange weg te gaan maar the only way is up!”, schrijft Gordon.

De zanger heeft tot slot een boodschap voor zijn volgers. „Wees gewoon eens lief voor elkaar en stop met veroordelen we doen allemaal ons best! Je kan je nog steeds moederziel alleen voelen in een publiek van 100 duizend mensen! Love rules!”