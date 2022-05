Ilja Gort (71): ’Nu méér energie dan tien jaar geleden’

Premium TV

Mafs-moeder: ’Ik wil wel een piccolo, eh gigolo’

Schreef een wurgcontract dit voor? Of vuurde Carlo Boszhard heimelijk stroomstootjes af op de bank waarop de eindgesprekken van Married at first sight werden gevoerd ? Het is opvallend dat hoe teleurgesteld, gekwetst en ronduit verbitterd sommige deelnemers ook zijn, ze in de slotaflevering om het h...