Boer Tom schrijft boek over tuinieren

Tom Groot Ⓒ ANP

Tom Groot, de tulpenboer die in 2014 in één klap bekend werd door zijn deelname aan Boer Zoekt Vrouw en later aan de slag ging bij het RTL 4-programma Eigen Huis & Tuin, brengt volgende week zijn allereerste boek uit. Dat maakte pr-bureau House of Rebels donderdag bekend.