Tory Lanez reageert op aanklacht beschieting Megan Thee Stallion

Bekijk ook: Megan Thee Stallion in beide voeten geschoten

„De waarheid zal aan het licht komen”, schrijft Daystar Peterson, zoals de rapper echt heet. „Ik heb al het vertrouwen dat God dat laat zien. Liefde naar al mijn fans die me trouw zijn gebleven en die me echt kennen.”

Eerder was al bekend dat Megan Thee Stallion in de nacht van 11 op 12 juli in haar voet was geschoten. Eerder die avond had ze beelden gedeeld waarop zijzelf, Kylie Jenner en Tory bij een zwembad hingen.

De rapper werd gearresteerd voor wapenbezit en later op de dag op borgtocht vrijgelaten. Vrijdag werd bekend dat hij officieel is aangeklaagd.

„Een aanklacht is geen veroordeling”, sluit hij af. „Als je mij of Meg in deze tijd hebt gesteund, dan waardeer ik dat enorm.”