Eye vertoont Spetters ter ere van Hauer

In Spetters speelt Hauer Gerrit Witkamp, een motorcoureur tegen wie drie vrienden die in een voorstad van Rotterdam wonen enorm opkijken. Ze hebben maar één droom: wegvluchten uit het bekrompen milieu waar de enige afleiding bestaat uit alcohol, drugs en uitjes naar de disco. Behalve Hauer spelen ook Hans van Tongeren, Toon Agterberg, Maarten Spanjer, Renée Soutendijk en Jeroen Krabbé rollen in de film.

„Het is een bijzondere, controversiële film in het rijke oeuvre van Hauer”, stelt Eye-programmeur Ronald Simons. De film deed toentertijd veel stof opwaaien omdat Spetters seksistisch, politiek incorrect en homofoob zou zijn. Steven Spielberg liep naar verluidt halverwege de film weg tijdens een seksscène. „Witkamp is in de film een icoon voor de jeugd, zoals Hauer een icoon was voor de filmwereld. En hij hield er zelf ook van om zijn kennis door te geven aan een nieuwe generatie, onder meer met zijn Film Factory.”

De kaartverkoop voor Spetters gaat vrijdag of zaterdag van start.