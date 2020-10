Rogier weg uit Haagse woning

Op aandringen van Frank (links) heeft Rogier hun woning in Den Haag inmiddels verlaten. Hun scheidingsstrijd bereikt het kookpunt. Ⓒ ANP/HH

Een merkwaardige post op de Facebookpagina van FRANK JANSEN, wellicht geschreven door ROGIER SMIT, is de voorlopig laatste oprisping in hun veelbesproken liefdesbreuk. De twee weigeren op last van RTL4 commentaar op alles, maar zitten in de tussentijd bepaald niet stil, hun scheidingsstrijd gaat naar een kookpunt…