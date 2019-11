Belogen en bedrogen

Zij heet trouwens ook anders dan hoe hij haar online leerde kennen. In The good liar blijken ze dan ook geen van beiden in hun eerste leugentje gestikt.

Bill Condon verfilmde het gelijknamige boekdebuut van Nicholas Searle - ook een pseudoniem trouwens - en maakt al snel duidelijk dat Roy een doorgewinterde oplichter is. Sinds jaar en dag klopt hij gefortuneerde Britten met doortrapte trucjes tienduizenden ponden uit hun zakken. Of hij in Betty ook een doelwit ziet, blijft aanvankelijk in het midden. Tot hij hoort dat de gepensioneerde weduwe beschikt over een vette bankrekening.

Aan acteerkanonnen als Ian McKellen en Helen Mirren is zo’n kat-en-muis spel wel besteed. Zij hebben zichtbaar lol in de omzichtige manier waarop hun personages elkaar aftasten en elkaars intenties proberen te doorgronden. Intussen zijn ook de oplichtingspraktijken van Roy amusant.

Helaas blijkt regisseur Bill Condon (Gods and monsters, Dreamgirls) gaandeweg niet in staat de vele dubbele bodems die het boek rijk is op een vanzelfsprekende manier in zijn filmbewerking te verweven. Gaandeweg jaagt hij de hoofdpersonen steeds geforceerder door allerlei hoepels heen, in heden en verleden. Dat zowel McKellen als Mirren daarbij toch overeind weten te blijven, is op zichzelf een prestatie.

✭✭✭