Fred van Leer na operaties terug op het podium

„Na 6 weken mag ik morgen eindelijk weer op het podium staan”, jubelt een dolblije Fred op Instagram. „Ik kan jullie niet vertellen hoe blij ik ben! Ik voel me sterk en fit... Ik ben nog lang niet waar ik moet zijn maar dat gaat goed komen!”

Eind november werd Fred voor het eerst opgenomen in het ziekenhuis. Sindsdien werd hij drie keer geopereerd aan een hardnekkige bacterie in zijn schouder. Begin december lag hij bijna een week in het ziekenhuis. Vanwege de operaties moest hij al meerdere shows van zijn theatertournee afzeggen. Zaterdag treedt Van Leer op in de Leidse Schouwburg,