Relatie Meek Mill voorbij na beschuldiging Kanye West

De muzikant liet zondag op Twitter weten dat hij en ex Milan Harris, die in mei beviel van de zoon van de twee, nog steeds veel van elkaar houden maar hebben besloten als vrienden en co-ouders verder te gaan. Later twitterde hij: „Ik heb vorig jaar veel geld verdiend en dan wordt het met veel mensen die ik heb geholpen anders. Ik wil weer even tot mezelf komen. Dit gebeurt met iedereen die succes en macht krijgt. Groei, blijf sterk en kijk vooruit!”

Kanye stuurde en verwijderde afgelopen weken een flinke reeks tweets, waarin hij zeer verward overkwam. De rapper lijdt aan een bipolaire stoornis en liet onder meer weten dat hij van Kim wilde scheiden sinds haar ontmoeting met Meek in 2018, die was opgezet omdat de twee zich allebei inzetten voor het lot van gevangenen in de VS. Dit weekend bood Kanye publiekelijk excuses aan aan zijn echtgenote.