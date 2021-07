Quentin Tarantino broedt op Kill Bill 3 met dochter Uma Thurman

„We zouden kijken hoe het na twintig jaar gaat met de personages”, suggereert de Oscarwinnaar. „The Bride en haar dochter hebben nu twintig jaar in vrede geleefd. En dan gebeurt er iets waardoor ze toch weer op de vlucht moeten slaan.” Hij stelt ook dat diverse personages uit de eerste films nog terug kunnen keren. „Elle Driver, het personage dat Daryl Hannah speelde in de eerste films, is in het verhaal nog niet overleden. En Sophie Fatale, gespeeld door Julie Dreyfus, is haar armen kwijt maar kan ook nog terugkeren.”

De regisseur zou het een leuk idee vinden om Maya Hawke, de dochter van Uma Thurman, te casten als dochter van The Bride. De 22-jarige was eerder ook al te zien in de film Once Upon A Time in Hollywood van Tarantino. Zij speelde in de film een van de sekteleden van Charles Manson.

Tarantino hint al jaren op een derde Kill Bill-film, in verschillende variaties.