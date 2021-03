Henk Krol en vriend gaan trouwen

Aanstaande donderdag is het twintig jaar geleden dat er in Nederland voor het eerst twee mannen in het huwelijksbootje stapten. Henk Krol streed destijds voor de openstelling van het homohuwelijk. Tijdens een terugblik op deze periode bij NPO Radio 1 vertelde de oud-hoofdredacteur van de Gay Krant op zijn knieën te gaan voor zijn grote liefde Aldo.

Een dag later bevestigde Krol aan RTL Boulevard dat hij inderdaad zijn vriend ten huwelijk heeft gevraagd.