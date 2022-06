Zanger Olly Murs gaat trouwen

Olly, bekend van de nummers Troublemaker en Wrapped Up, deelde een foto waarop hij en zijn nieuwbakken verloofde elkaar omhelzen bovenop een klif. De zanger en coach van The Voice UK is zaterdag op een knie gegaan, getuige de datum in het bijschrift ’04.06.2022’ waar hij een emoji van een ring bij heeft gezet.

Op haar eigen pagina deelde Amelia, die in het dagelijks leven bodybuilder is, een filmpje van kort na de verloving. Hierin kust en omhelst ze Olly op het strand. Ze deelt eveneens de foto van haar verloofde met het bijschrift ’op naar een eeuwigheid met jou.’