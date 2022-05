K3-zangeres Marthe in het geheim getrouwd

Er zou een vijftigtal gasten aanwezig op het trouwfeest. Discretie was erg belangrijk, want alle aanwezigen moesten hun smartphone afgeven bij het binnenkomen.

Dat Marthe en Sinerjey een koppel waren, was geen geheim. De twee hadden elkaar leren kennen bij Studio 100. Dat ze gingen trouwen, hadden ze geheim weten te houden voor de buitenwereld. Dat het de goede richting uitging, daar hintte Marthe wel al eens op in een interview met Dag allemaal. „We zijn enorm naar elkaar toe gegroeid tijdens de coronacrisis”, zei ze toen. „Omdat we altijd met zijn tweetjes waren, zijn we veel sneller als koppel gegroeid dan in normale tijden het geval zou zijn.”