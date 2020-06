HOLLYWOOD-klassieker Into The Wild komt tot LEVEN

Het bizarre levensverhaal van Christopher McCandless lijkt maar geen einde te kennen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is een van de meest intrigerende verhalen waarover in Hollywood ooit een film is gemaakt. Into The Wild, geregisseerd door SEAN PENN en goed voor twee Oscar-nominaties in 2007, geeft een inkijkje in het bizarre leven van Christopher McCandless. Die verkocht al zijn bezittingen om een eenzaam bestaan in de wildernis van Alaska te beginnen. Daar zou hij uiteindelijk een brute hongerdood sterven, hij werd gevonden in het busje waar hij in woonde. Nu, bijna dertig jaar later, kan er weer een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd aan zijn ongelooflijke levensverhaal.