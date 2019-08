Kaj Gorgels en RTL praten over meer programma’s

Ⓒ ANP

Na de presentatie van de vip-editie van Temptation Island lijkt de tv-carrière van Kaj Gorgels nu echt van de grond te komen met Expeditie Robinson. Vanaf volgende maand is de YouTuber te zien als de opvolger van Dennis Weening. En dat is nog maar het begin. Kaj en RTL praten nog over meer programma’s, zo vertelde hij woensdag tijdens de presentatie van enkele Robinson-kandidaten voor de camera van het ANP.