Jussie Smollett opnieuw aangeklaagd wegens 'hoax'-zaak

Volgens Webb heeft Smollett de zaak volledig zelf in elkaar gezet en het doen voorkomen alsof hij werd aangevallen. Daarbij zou de acteur volgens de aanklager meerdere valse verklaringen hebben afgelegd over een zaak die in feite helemaal nooit echt had plaatsgevonden.

De 37-jarige Smollett verklaarde destijds bij de politie dat hij als zwarte homoseksuele man fysiek zou zijn aangevallen door twee mannen die homofobe en racistische taal uitsloegen. Uiteindelijk bleek dat Smollett de twee mannen 3500 dollar had betaald voor de 'overval', waardoor de politie vermoedde dat Jussie dit alleen maar deed om zijn carrière een boost te geven.

In maart 2019 werden eerdere aanklachten die tegen de acteur liepen verworpen en moest hij 'slechts' 10.000 dollar betalen aan de stad Chicago vanwege al het onnodige werk dat hulpverleners hadden verricht en moest hij een taakstraf uitvoeren. Aanklager Webb werd aangesteld om de zaak, die op 24 februari dient, opnieuw te onderzoeken. Smollett kan in het ergste geval tussen de 1 en 3 jaar naar de gevangenis, indien hij schuldig wordt bevonden.