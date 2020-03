Ook tv-programmering in chaos door corona

Goede tijden kan nog tot 8 mei door, daarna is het schap bij producent EndemolShine leeg. Ⓒ EndemolShine

Hilversum - Waar men onder normale omstandigheden de klok gelijk kan zetten op de televisieprogrammering, is daar door de coronacrisis al dagen geen touw aan vast te knopen. Nu al is duidelijk dat de effecten tot zeker in mei zullen aanhouden.