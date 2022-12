Sam Asghari zou willen dat Britney Spears geen naaktfoto’s deelt

Spears staat er inmiddels om bekend dat ze met enige regelmaat topless of zelfs naaktfoto’s van zichzelf deelt. Voor haar geslachtsdeel en tepels plaatst de zangeres dan meestal een emoji in de vorm van een sterretje of mondje. „Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan dat ze deze foto’s nooit had gepost, maar wie ben ik om iemand te controleren die het grootste deel van haar leven is gecontroleerd?”

Eerder stelde Kevin Federline, de ex van Spears en vader van hun twee kinderen, dat hij het zorgelijk voor hun twee zoons vindt dat de zangeres steeds pikante foto’s van zichzelf plaatst. Dat zou volgens hem een van de redenen zijn dat zoons Sean Preston en Jayden hun moeder niet meer willen zien.