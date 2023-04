Matthew McConaughey en Woody Harrelson mogelijk halfbroers

„Een paar jaar geleden had ik het met Woody en mijn moeder over hoe close we zijn”, vertelt de acteur. „Waarop mijn moeder plotseling zei: Woody, ik heb je vader gekend.” Volgens McConaughey zei ze dat met zo’n lading, dat het overduidelijk was dat er „meer” tussen de twee was gebeurd.

Na wat research ontdekten de acteurs dat hun ouders elkaar inderdaad meermaals hebben gezien, toen het uit was tussen McConaugheys vader en moeder. Daardoor zou het in de praktijk kunnen dat ze dezelfde vader hebben.

Om daar echt achter te komen zouden de acteurs een DNA-test moeten doen, maar daar is McConaughey voorlopig nog niet klaar voor: „Er staat nogal wat voor mij op het spel. Straks blijkt de man waarvan ik 53 jaar dacht dat het mijn vader was, dat helemaal niet te zijn.”

McConaughey en Harrelson spelen beiden in de serie Brother From Another Mother, die binnenkort uitkomt. Eerder waren ze al samen te zien in True Detective, EDtv en Surfer, Dude.