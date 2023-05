ABBA viert eenjarig bestaan ABBA Voyage

De aanwezigheid van Lyngstad was opvallend. De 77-jarige zangeres verschijnt niet vaak meer in het openbaar en zeker niet met de voormalige ABBA-leden. Vorig jaar, bij de première van Voyage, was ze er ook bij. Toen was het voor het eerst in 36 jaar dat ABBA weer voltallig in het openbaar verscheen. Het vierde ABBA-lid, Agnetha Fältskog, was er dit keer niet bij.

Het afgelopen jaar groeide de hologramshow van ABBA uit tot een groot succes. In totaal werden al meer dan een miljoen kaarten gekocht door fans uit 140 landen. De show werd tegelijk met de release van nieuw materiaal van het Zweedse kwartet aangekondigd.