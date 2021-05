50 organisaties hebben ondertussen banden met prins Andrew verbroken

Het blijkt volgens onderzoek van The Telegraph dat vooral de organisaties die werken met kinderen het ’niet langer gepast’ vinden om met de prins in verband te worden gebracht. Andrew wordt er door een slachtoffer van Epstein van beschuldigd drie keer seks met haar te hebben gehad, waarvan een keer toen zij nog minderjarig was.

Een aantal van de stichtingen gaf aan dat ze nog geen vervanger voor prins Andrew hadden gevonden, maar dat ze op zoek waren naar iemand die ’beter paste bij hun doelen en waarden’. Drie van de organisaties hebben contact met Buckingham Palace opgenomen in de hoop opnieuw iemand van het koninklijk huis als beschermheer of -vrouw te krijgen. In elk geval het Royal Philharmonic Orchestra en het York Minster Fund hebben een nieuwe beschermheer gevonden in prins Charles. Andere organisaties gaven aan dat ze gevoelsmatig afstand moeten nemen van prins Andrew, maar dat lastig vonden omdat de middelste zoon van koningin Elizabeth nooit aangeklaagd of veroordeeld is voor een misdaad. Sommigen verwijderden daarom wel zijn foto van de muur of haalden zijn naam van de website, zonder officieel de banden te verbreken.

Dilemma

Het was door het desastreuze interview dat prins Andrew in november 2019 aan de BBC gaf, dat zijn publieke terugtreden veroorzaakte. In het interview ging hij in op de beschuldigingen aan zijn adres en zijn banden met Epstein, maar kwam hij volgens critici en kijkers ongeloofwaardig over. Sindsdien zagen de stichtingen waarbij hij betrokken was, zich voor een dilemma gesteld.

Bovendien was er onduidelijkheid omdat zij niets van het paleis of het kantoor van prins Andrew hoorden en niet wisten waar ze precies aan toe waren. Het gaat om ongeveer 200. Van de ongeveer 150 waarmee The Telegraph contact had opgenomen, bevestigden er 47 dat ze hun band met hem hadden beëindigd. Velen weigerden te reageren of kozen ervoor om geen commentaar te geven, wat volgens de krant suggereert dat het onderwerp nog steeds zeer gevoelig ligt.