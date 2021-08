Premium Het beste van De Telegraaf

Drie vrouwen vol woede en rancune Nieuwe psychologische thriller van Paula Hawkins

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Paula Hawkins: „De wens tot vergelding komt nooit uit de lucht vallen.” Ⓒ Foto Phoebe Grigor

Dankzij Het meisje in de trein werd Paula Hawkins op slag wereldberoemd. Niet minder dan 23 miljoen exemplaren werden verkocht van de thriller, die in 2016 zo succesvol verfilmd werd met Emily Blunt in de hoofdrol. De opvolger In het water werd ook een bestseller, al bleef de teller op ’slechts’ 4 miljoen verkochte boeken steken. Nu is de Britse terug met een moordmysterie en psychologisch drama ineen dat minstens zo spannend en complex is als haar debuut: Een langzaam smeulend vuur.