Zoon (18) Michael Jackson koopt miljoenenvilla

Bigi werd een paar weken geleden achttien jaar en vond het blijkbaar tijd om op eigen benen te staan. Zijn nieuwe huis is niet ver van dat van zijn oma Katherine, die Bigi en zijn oudere zus en broer Paris en Prince opving na de dood van hun vader in 2009. In 2017 droeg Katherine vanwege haar hoge leeftijd de voogdij over Michaels jongste over aan zijn neef, TJ.

De villa van de tiener is een kleine 600 vierkante meter groot en heeft zes slaapkamers en een sportruimte. Ook kan Bigi kokkerellen in de buitenkeuken van zijn flinke tuin, en na afloop op adem komen in het zwembad of in zijn sauna.