’Puur’ als nieuw motto

Antje Monteiro: „Ik realiseerde me dat het soms wel een tandje minder kan.” Ⓒ Foto Aldo Allessie

Ze vloog van hot naar her, trad met Mama Mia acht keer per week op, houdt haar eigen bedrijven draaiende en probeert er ook nog voor al haar vrienden te zijn. Met The Musical Garden, een intiem concert vanuit haar eigen achtertuin, gaat Antje Monteiro terug naar de basis. „Soms kan het best met iets minder.”