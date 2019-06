Vriend Kate Moss aangezien voor fan

Dat blijkt uit beelden die de ronde doen op sociale media. In de video is te zien dat Nikolai naar Kate en haar dochter Lila Grace wil lopen, als hij tegengehouden wordt door een aantal beveiligers. Ze duwen hem aan de kant waarna Nikolai op zijn beurt terugduwt. Het geschrokken topmodel mengt zich in het gebeuren en al snel wordt het misverstand duidelijk en mag haar vriend doorlopen.

Het lijkt er niet op dat het incident de avond van het drietal verpest heeft. Ze werden daarna door fotografen gezien bij de modeshow van Dior.