Lies Visschedijk moedert over autistisch kind

Lies Visschedijk: „Het is heerlijk om te spelen hoe zo’n kind, dat eigenlijk niemand echt begrijpt, alles op losse schroeven zet.” Ⓒ Dinand van der Wal

’Denk maar aan een verrassingsei. Of hoe het voelt om met je voeten door de modder te lopen.’ Lies Visschedijk (46) probeerde haar tv-zoontje Bart van den Berg zo goed mogelijk bij te staan als hij weer eens een scène lang uit het raam moest staren. Het A-woord, over een familie waarin het jongste kind autisme heeft, was niet alleen voor haar tegenspelertje maar ook voor de actrice een intense ervaring. Het nieuwe drama van de EO is niet gebaseerd op de Netflix-serie Atypical, over de autistische puber Sam, maar op een Israëlisch drama over een kind dat anders is dan de rest.