Kijkers in shock door sadistische beelden ’horror’-zorgboerderij in ’Undercover in Nederland’

Oud-medewerkers trokken aan de bel bij Alberto Stegeman en waarschuwden voor de gruweldaden die er op de zorgboerderij plaatsvonden. Michel K. en zijn schoonvader Paul W. blijken de hoofdverantwoordelijken voor de wandaden, die zich al sinds 2007 voordeden. Zorgcliënten werden vastgebonden, kregen lijfstraffen, werden mishandeld en vernederd. Het was tot nu toe lastig je een voorstelling te maken van wat zich daar nu precies had afgespeeld, maar Alberto Stegeman en zijn team legden het op beeld vast en dat leverde sterke reacties op de sociale media op. De beelden zijn zo gruwelijk dat sommige mensen ’Undercover’ zelfs niet eens kunnen uitkijken.

Kippenvel

Jessica Kloosterboer (@aboutanurse) meldt op Twitter: ’Met kippenvel zit ik te kijken naar #UndercoverinNederland wat een vreselijke beelden. En zonder gene ook nog gewoon waar stagiaires/nieuwe medewerkers bij zijn waardoor je zeker weet dat dit écht aan de orde van de dag is. Afschuwelijk.’ Ook Kaylei (@04041997x) vraagt zich af hoe dit mogelijk is: ’Hoe kun je (meervoudig) gehandicapte mensen STRAFFEN voor iets waar zij zelf niets aan kunnen doen? Hoe konden deze mensen hun diploma halen? Hoe kunnen mensen andere zoveel pijn doen. Hoe? Echt, hoe?!?! Godsamme man!!!’ Ze heeft bewondering voor de ’stagiaire’. ’Zwaar respect voor de collega van Undercover in Nederland die het daar 3 dagen volhoudt. Ongelooflijk. Ik was met 10 minuten alweer weg daar. Dit kan echt niet. Geen woorden voor.’

Sadistisch

De gehandicapte bewoners werden op sadistische wijze behandeld. Bewoners die niet kunnen praten, goed kunnen bewegen of andere mentale of fysieke klachten hebben, werden daarvoor gestraft. De bewoners waren doodsbang voor Michel K., die ook nog drugsverslaafd blijkt te zijn geweest en zelfs in drugs heeft gehandeld. Het is volslagen onduidelijk hoe hij een vergunning heeft gekregen voor het runnen van een zorginstelling. De gemeente en de zorginspectie deden niets met meldingen van oud-medewerkers. Pas toen Alberto Stegeman en zijn team zich met de zaak gingen bemoeien, kwam de zaak aan het rollen. Inmiddels loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar zes betrokkenen van de zorginstelling.

Volgende week wordt deel twee van deze verontrustende reportage uitgezonden. Dan is te zien hoe Alberto Stegeman de daders met hun wanpraktijken confronteert en de politie uiteindelijk binnenvalt op de zorgboerderij. De bewoners zijn daar inmiddels weggehaald.