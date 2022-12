Premium Het beste van De Telegraaf

Expositie ’Vrouwen op papier’ Rijksmuseum toont verborgen juweeltjes van herontdekte dames

De 17de eeuwse Gesina ter Borch tekende deze huiselijke ruzie met de nodige humor.

Met een slipper in haar hand gaat een boze vrouw haar man te lijf, die op zijn beurt driftig met een haardpook zwaait. Met veel gevoel voor humor tekende Gesina ter Borch een echtelijke ruzie. Het is een van de zestig losse tekeningen die het Rijksprentenkabinet herbergt van deze zeventiende eeuwse tekenares, die in de kunstgeschiedenis tot nu toe hooguit bekend was als het halfzusje van de schilder Gerard ter Borch.