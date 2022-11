’Verloren’ Rembrandt te gast bij Escher

Het schilderij komt nu voor even thuis, want in de 19de eeuw sierde het ook decennialang de wanden van het Paleis Lange Voorhout, dat toen eigendom was van prins Willem Frederik Hendrik, beter bekend als Hendrik de Zeevaarder. Eerder was het kunstwerk het trotse bezit van zijn vader, Koning Willem II, die het in 1823 verwierf.

Aanleiding van de logeerpartij van het lang uit het zicht verdwenen schilderij is het recente onderzoek dat de Amerikaanse kunsthistoricus Gary Schwartz heeft gedaan naar het doek. De 82-jarige Rembrandt-kenner is ervan overtuigd dat het wel degelijk om een echte Rembrandt gaat. Hij deed speciaal hiervoor uitgebreid onderzoek in o.a. het Koninklijk Huisarchief, de National Gallery of Art in Washington en de privécorrespondentie tussen Erfgroothertogin Elisabeth en de Duitse Rembrandtspecialist Jakob Rosenberg.

Ferdinand Bol

In zijn boek Rembrandt met rode baret. De wilde avonturen van een bezadigd zelfportret dat vrijdag 2 december verschijnt, doet hij precies uit de doeken hoe er met het schilderij in de loop der eeuwen gesold is. Ook legt hij uit waarom hij ervan overtuigd is dat het hier wel degelijk om een echte Rembrandt gaat. De suggestie van de Duits-Nederlandse conaisseur Horst Gerson in 1969, dat het om een portret van de hand van Ferdinand Bol, een leerling van de grote meester, zou gaan, wijst hij van de hand.

Het schilderij kent een nogal bewogen, doch spannende herkomstgeschiedenis. Nadat het doek in 1839 met Koning Willem II van Brussel naar Den Haag kwam en later bij zijn zoon Hendrik de Zeevaarder zeker 35 jaar, maar mogelijk zelfs 44 jaar lang in het Paleis Lange Voorhout kwam te hangen, verliet het in na de dood van deze Oranje-prins Nederland. Via vererving kwam het in handen van zijn zus prinses Sophie, die in de Duitse stad Weimar groothertogin was.

Gestolen

In die stad bleef het tot 1921, het jaar waarin het meesterwerk gestolen werd uit het Weimar Museum, waar het inmiddels een plek in de vaste collectie had gekregen. Ruim 34 jaar was het kunstwerk zoek. Niemand wist waar het was, totdat het in 1945 onverwacht opdook in Amerika. De Amerikaanse overheid nam het schilderij in beslag en gaf het pas in 1967 weer vrij. De bedoeling was dat het terug zou keren naar het museum in Weimar. Echter, daar stak erfgroothertogin Elisabeth von Sachen-Weimar-Eisennach (1912-2010) een stokje voor. Deze erfgename van prinses Sophie claimde de Rembrandt met succes. Zo verdween het zelfportret opnieuw uit beeld.

Volgens Gary Schwartz ontstonden de twijfels over de echtheid van de Rembrandt, vanwege de schade die het kunstwerk opliep bij de roof uit het museum in Weimar. „Onbekwame overschilderingen gaven een verkeerde indruk van de kwaliteit van het werk”, aldus de specialist. „Uitgebreid nieuw technologisch onderzoek door het befaamde Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft in Zürich heeft uitgewezen dat alleen het gezicht werk is van de originele schilder. Wie dat gezicht bekijkt zal het moeilijk vinden iets anders te zien dan een zelfportret door de meester zelf.”

Vanaf morgen te zien t/m 29 januari in Escher in het Paleis.