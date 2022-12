ITV-baas: Column Jeremy Clarkson vreselijk, maar geen reden tot ontslag

In de column schreef Clarkson onder meer dat hij uitkeek naar „de dag waarop zij naakt door de straten loopt terwijl mensen ’schaam je’ tegen haar roepen en uitwerpselen naar haar gooien.” Het ging volgens Clarkson om een „onhandige” verwijzing naar een scène uit de serie Game of Thrones.

Volgens Kevin Lygo, de baas van tv-zender ITV waarop de quiz wordt uitgezonden, waren de opmerkingen van Clarkson over Meghan „verschrikkelijk”, maar is de Britse zender „op dit moment” niet van plan om de presentator te ontslaan. „Wat hij schrijft in een krant, daarover hebben wij geen controle”, zegt Lygo. „Wij huren hem in als presentator van de bekendste televisiequiz van het land. Het gaat ons niet aan, maar ik weet niet wat hij dacht toen hij dat schreef. Het was verschrikkelijk.”

De column kreeg veel kritiek vanwege de uitlatingen van Clarkson over de hertogin van Sussex. Het artikel werd vrijdag gepubliceerd, maar al gauw weer offline gehaald. In een reactie bekende de presentator maandag dat zijn verwijzing „onhandig” was en dat hij in het vervolg beter op zou letten. Tientallen Britse parlementariërs eisten in een ingezonden brief echter dat er meer actie tegen Clarkson wordt ondernomen en dat hij zijn „onvoorwaardelijke excuses” aanbiedt aan Meghan.