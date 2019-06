Anna Kendrick bitcht op Amsterdam: ’Je bent een lelijke stad!’

Op Instagram Stories doet ze verslag van haar boottocht door de grachten. „Amsterdam, bah. Het is walgelijk, het is verschrikkelijk. Niemand vindt dit leuk. Niemand is onder de indruk”, zo vertelt ze. „Kijk eens hoe vreedzaam het hier is, afschuwelijk. Amsterdam, ik ga je een geheim vertellen, je bent lelijk.”

In het laatste shot komt Anna zelf in beeld en dan blijkt haar haat tegen onze hoofdstad toch iets minder groot dan in eerste instantie gedacht. „Ik maakte maar een grapje, ik hou van je. Je bent prachtig.”