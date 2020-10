Olivia Newton-John tekent nieuwe platendeal

„Deze samenwerking zorgt ervoor dat mijn muziek geïntroduceerd kan worden aan volgende generaties. Maar ook dat we samen mooie projecten kunnen aangaan door het uitbrengen van nieuwe muziek”, aldus Olivia.

Newton-John, die wereldwijd bekend werd als Sandy uit de filmklassieker Grease, liet eerder deze week nog weten dat ze de ziekte kanker ’als een cadeautje ziet’. De 72-jarige actrice lijdt sinds 1992 aan borstkanker en heeft meerdere malen chemotherapie en bestraling ondergaan. Ook zoekt ze haar heil in alternatieve geneeswijzen. „Ik zie het als mijn levensreis. Het heeft me een doel in het leven gegeven en heeft me veel inlevingsvermogen gebracht. Ik weet niet wat ik zonder de ziekte zou doen.”