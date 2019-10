Amber Heard: ’Depp betaalde zwijggeld aan getuigen’

Als onderdeel van de zaak heeft Heard met succes aan de rechter gevraagd om de medische geschiedenis van Johnny Depp over zijn drugs- en alcoholmisbruik in de zaak mee te nemen. Volgens haar is dat namelijk de aanleiding van het geweld en dus relevant. Haar advocaat heeft bovendien gevraagd te mogen bewijzen dat Johnny Depp mogelijk ook geweld gebruikte tegen zijn vorige vriendinnen.

Volgens The Blast heeft Heard nu bovendien zijn zakenmanagement The Mandel Group gedagvaard. Amber Heard wil oude documenten van de groep om te onderzoeken of er betalingen zijn gedaan aan mogelijke getuigen. Zij had al eerder om de documentatie gevraagd, maar omdat het bedrijf de documenten niet wilde overhandigen, vraagt Amber Heard nu aan de rechter van Los Angeles om hen te dwingen. De actrice en haar team zouden het bedrijf ruim vijfeneenhalfduizend dollar betaald hebben om de kosten te dekken van het bijeenzoeken van de documenten.

’Onder druk gezet’

Volgens haar beschikt het bedrijf over zowel zakelijke als persoonlijke transacties van Johnny Depp. Haar advocaat Roberta Kaplan zegt hierover stellig: „The Mandel Group heeft miljoenen dollars betaald aan verschillende stafleden van Mr. Depp, onder wie velen getuigen zijn in zijn aanklacht tegen mevrouw Heard.”

Zij stelt ook dat het bedrijf door Depps personeel en de beveiliging geinformeerd was over het feit dat de acteur ’extreem instabiel’ zou zijn en ’soms fysiek werd tegen’ de actrice. „Van aanzienlijk belang is hier dat The Mandel Group op de hoogte was van dat Mr. Depp gewelddadig was richting mevrouw Heard en dat hij zijn werknemers onder druk heeft gezet om valse verklaringen af te leggen om dit feit te ontkennen.”

Exorbitante uitgaven

The Mandel Group beheerde Johnny’s zakelijke belangen van 1999 tot 2016, maar gingen met ruzie uit elkaar. In 2018 bereikten zij een schikking nadat Depp hun had aangeklaagd voor wanbeheer van zijn financiën. Op hun beurt brachten zij de exorbitante uitgaven van de Pirates of the Caribbean-acteur naar buiten, waaruit moest blijven dat hij zijn huidige levensstijl financieel niet kon volhouden.

Johnny Depp spande een rechtszaak tegen Amber Heard aan vanwege smaad na een artikel van haar over huiselijk geweld in The Washington Post. Zij noemde niet zijn naam, maar volgens Depp was het iedereen duidelijk wie zij bedoelde. Zij probeert op haar beurt te bewijzen dat de acteur haar wel degelijk mishandeld zou hebben tijdens hun korte huwelijk, een claim die door hem altijd ontkend is.