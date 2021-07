Dionne Stax stapt over naar Omroep MAX

Premium TV

William Shatner (90): ’Er valt nog veel te ontdekken’

Hij speelde Captain Kirk vanaf de originele Star trek-serie en vierde in maart zijn 90e verjaardag. Toch is stilzitten er niet bij voor acteur, verteller en televisiemaker William Shatner. Momenteel is hij te zien in de serie The unxplained with William Shatner op History Channel.