Zo misleidde Jeroen Kijk in de Vegte zijn familie

Om de verzonnen reis van drie weken extra geloofwaardig te maken, liet Jeroen zijn goede vriendin en ’reisbuddy’ Charlotte - die in het land woont - souvenirs opsturen uit het land. „Ik heb aan haar gevraagd of zij in de lokale toeristenwinkel in Auckland tien koelkastmagneten wilde kopen, zodat ik die hier kon uitdelen.”

Ook stuurde Jeroen regelmatig appjes naar collega’s met foto’s die hij via Whatsapp kreeg doorgestuurd van Charlotte. Daarnaast had hij een app gedownload om helemaal up-to-date te zijn over de laatste weersomstandigheden.

In 2017 deed Jeroen ook mee aan Wie is de Mol. Hij moest toen na aflevering vijf het spel verlaten. Dit jaar bestaat de show twintig jaar en krijgen tien oud-deelnemers een herkansing.