Man achter Spice Girls stort zich op de natuur

Het is een opmerkelijk duo, de entertainmentkoning en de wildlifeveteraan wier samenwerking een bijzondere serie heeft opgeleverd. Simon Fuller (de man achter de Spice Girls en bedenker van Pop Idol) en regisseur John Downer bedachten de natuurreeks Serengeti. Door het dramatiseren van gebeurtenissen in het gelijknamige nationaal park in Tanzania is deze serie een documentaire en een soap ineen.