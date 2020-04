Nieuw album Maria Mena verschijnt eind april

De albums Mellow (2004) en Apparently Unaffected (2005) zetten de Noorse zangeres op de kaart. Van die laatste plaat werden in Nederland binnen korte tijd meer dan 35.000 exemplaren verkocht.

Het nummer Just Hold Me zorgde in 2005 voor een doorbraak van Mena. Zij gaf de jaren daarna diverse grote optredens in Nederland. Zij stond onder meer in Paradiso, op Parkpop, in de Oosterpoort in Groningen en in Tivoli Utrecht.

Haar grootse recente hits waren de nummer Fuck You en I Always Liked That van het album Weapon in Mind uit 2013.