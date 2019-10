Bohemian Rhapsody-producer gaat film over Bee Gees maken

De film wordt geproduceerd door Graham King, die eerder verantwoordelijk was voor de bioscoophit Bohemian Rhapsody, over de Britse band Queen. Productiemaatschappij Paramount Pictures heeft de rechten gekocht voor de muziek van de Bee Gees, wat betekent dat hits als Night Fever, How Deep Is Your Love en Stayin’ Alive voor de film gebruikt kunnen worden.

Wie de rollen van Andy, Maurice en Robin Gibb gaan vertolken is nog niet bekend. Er wordt eerst gezocht naar een scenarioschrijver.