Emma Watson had oogje op tegenspeler Harry Potter

Felton was 14 jaar oud toen de eerste Harry Potter-film in 2001 uitkwam, terwijl Watson pas 11 jaar oud was. De actrice herinnert zich haar eerste verliefdheid nog goed: „Iedere dag weer zocht ik zijn naam op de aanwezigheidslijst. Als zijn naam op de lijst stond, was het een extra spannende dag.” Hoewel de acteur volledig op de hoogte was van zijn geheime bewonderaar, is er nooit wat tussen de twee gebeurd. „Ik heb altijd een zwak voor haar gehad, maar ik zag haar meer als mijn jongere zusje.”

Watson was destijds erg teleurgesteld dat er nooit wat tussen hen is opgebloeid, maar vandaag de dag kan ze er alleen maar om lachen. „We hebben erover gepraat en lachen er nog steeds om. We zijn nu hele goede vrienden”, aldus de actrice, die momenteel een relatie heeft met zakenman Leo Robinton.

Daniel Radcliffe

Ook Daniel Radcliffe, die Harry Potter speelt, had een oogje op een tegenspeler: Helena Bonham Carter, die de rol van Bellatrix van Detta vertolkt.

Volgens The Sun schreef Radcliffe een liefdesbrief, waarin stond: „Beste HBC, het was een genoegen om met je te mogen spelen en je onderzetter te zijn, gezien ik altijd je koffie vasthield. Ik hou echt van je en ik wou dat ik gewoon tien jaar eerder geboren was, dan had ik misschien een kans gemaakt.”